Папа Лъв XIV от Турция: Бъдещето на човечеството е в опасност

Толерантността, взаимното уважение между религиите и мостовете, които свързват Изтока и Запада в Турция, бяха сред акцентите в речите на папа Лъв XIV и турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на съвместното изявление при първото посещение в чужбина на Светия отец, след като беше избран за папа.

"Тази земя е неразривно свързана с възникването на християнството", каза папа Лъв XIV в Анкара.

Той определи Турция като страна на толерантността, която свързва Изтока и Запада и мост между двете цивилизации.

Светият отец призова Турция да бъде в основата на траен и справедлив мир по света.

"Бъдещето на човечеството е пред опасност. Това разрушително действие, вместо да ни накара да се изправим пред проблемите с енергийните източници, борбата с бедността, достъпа до здравеопазване и образование, ни отклонява от тези теми", заяви папата.

"Християните искат да допринесат за положителното развитие на вашата страна. И християните, които живеят във вашата страна, са турци и са част от тази идентичност", заяви папата, цитиран от БТА.

Като знак за връзката между Турция и Ватикана папа Лъв XIV посочи папа Йоан XXIII (Анжело Ронкали - бел. ред.), който е бил на мисия и в Истанбул.

В контекста на глобалните предизвикателства Светият отец говори за мира, справедливостта, опазването на човешкото достойнство и изкуствения интелект.

"Да работим заедно. Да работим заедно, така че да променим посоката към възход и да предотвратим злините, които могат да бъдат причинени на човечеството", призова папата.

Както папата, така и Ердоган посочиха семейството като един от най-важните приоритети.

Главата на Римокатолическата църква определи като измамно консуматорското общество.

"Трябва да отговорим на това с отдаване на значение на любовта и близостта", изтъкна папата.

От името на Ватикана той изрази готовност за сътрудничество с всички общности и призова за приятелство.

Ердоган от своя страна заяви, че това посещение е важно от всяка гледна точка. Той изрази надежда, че то ще допринесе за сътрудничеството във всяка една област.

"Вярвам, че посланията, отправени оттук, ще оттекнат в целия християнски свят и ще увеличат надеждата за мир", заяви Ердоган.

Той подчерта, че посещението се осъществява в критичен момент, когато напрежението по света ескалира.

"Споделихме общите си очаквания за световен мир и стабилност", заяви турският президент след срещата с папата.

Ердоган каза, че двамата са обсъдили теми като причините за нелегалната миграцията, справедливостта, липсата на хуманност, климатичните промени.

"Страната ни не избира лесния, а трудния път, чрез което се стреми към мир, справедливост и стабилност. Ние сме от държавите, които изпращат най-голяма хуманитарната помощ въз основа на брутния вътрешен продукт на глава от населението", заяви Ердоган.

Като пример за толерантността в Турция той посочи подслоняването на 3,6 млн. сирийски бежанци и реставрирането на близо 100 църкви, манастири и обредни домове през последните години.

Турският президент коментира и ролята на страната си в търсенето на изход от регионалните конфликти.

"През последните дни следим отблизо усилията за слагане на край на войната между Русия и Украйна и се опитваме да дадем своя принос за мира...От дипломатическа гледна точка призивите за мир и диалог на скъпия ни гост са от изключителна важност. Искаме мир и спокойствие за всички. Искаме да постигнем това", каза Ердоган.

Той подчерта, че постигането на траен мир в региона минава през решаването на Палестинския въпрос и че Израел месеци наред продължава да бомбардира църкви и болници.

"Сред тях е и единствената католическа църква в Газа "Светото семейство", каза турският президент.

Той заяви, че Турция е признателна на папата за позицията му за случващото се с палестинците.

"Най-големият ни човешки дълг към палестинците е справедливостта. Изпълнението на този дълг минава през възстановяването на териториите от 1967 г. и признаването на две отделни държави", каза Ердоган.

Той заяви, че е необходимо прекратяване на огъня и допускане на хуманитарна помощ в достатъчни количества. Наред с това турският президент заяви, че трябва да бъдат положени усилия за опазването на културното наследство в Йерусалим и спирането на посегателство над него.

Ердоган изрази и признателност, затова че международната общност не е изоставила Сирия, подчертавайки и ролята на Ватикана за това.

Той определи като знак за диалог и разбирателство с мюсюлманите решението на папа Лъв XIV да посети джамията "Султан Ахмет" като част от програмата си.

"Без значение от коя религия сме, ние сме част от голямото човешко семейство. Светът, в който живеем, освен че е тест за нас, е и нещо, което трябва да завещаем на следващите поколения", подчерта Ердоган.

След срещата в президентската библиотеката бяха изпълнени музикални произведения на религиозна тематика, които са част от християнската и мюсюлманската традиция.