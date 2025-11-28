79 българчета осиновени за година от американци (Графика)

79 деца в България са били осиновени за една година от граждани на САЩ. Това сочат данни от годишния доклад на Държавния департамент, който обхваща периода от 1 октомври 2023 г. до 30 септември 2024 г.

Така страната ни се нарежда на трето място при държавите, от които американските граждани най-много осиновяват. Пред нас се нареждат само Индия и Колумбия, но с внушителна разлика - 202 осиновени индийчета и 200 деца от Колумбия. Плътно зад нас се нарежда Тайван (74), а Южна Корея допълва челната петица (54).

Данните от доклада на Държавния департамент показват, че броят на децата, осиновени от чужбина, е драстично намалял за 15 години - през 2009 г. над 12 700 деца са били осиновени от чужбина, докато през 2024 г. цифрата спада до под 1200.

