САЩ ще използват летища в Доминиканската република за удари по наркотрафиканти

САЩ ще използват две летища в Доминиканска република като част от разполагането на войски в региона в рамките на операция „Южно копие", обявиха президентът на Доминиканската република Луис Абинадер и държавният секретар по американската отбрана Пийт Хегсет, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Съоръженията ще подпомагат транспортирането на оборудване и технически персонал за действията на САЩ в борбата с наркотиците в Карибите.

Абинадер заяви, че международното летище „Лас Америкас" и военната авиобаза „Сан Исидро", и двете в провинция Санто Доминго, ще предоставят зони за логистично ползване от САЩ.

Той отказа да съобщи допълнителни оперативни подробности, като заяви само, че споразумението попада под „специални разрешения", предоставени на Вашингтон чрез съществуващите двустранни протоколи за сътрудничество в областта на сигурността.

Визитата на Хегсет, описана като първото официално пътуване до Доминиканската република от действащ военен министър на САЩ, идва на фона на подновени съвместни усилия за ограничаване на потока от наркотици от Южна Америка към Съединените щати.

„Тази борба срещу трафика на наркотици е приоритет за моята администрация, защото представлява заплаха за националната и регионалната стабилност", каза Абинадер.

„Никоя държава не може или не трябва да се изправи срещу това предизвикателство без съюзници", подчерта той, цитиран от ЕФЕ и БТА.

Доминиканските власти съобщиха за изземването на 1290 пакета с наркотици този месец при операции, свързани с операция „Южно копие".

Вашингтон обяви, че са необходими решителни действия срещу мрежите за трафик. Хегсет благодари на доминиканското правителство за сътрудничеството му, подчертавайки, че действията на САЩ в Карибско море представляват единствения език, разбираем от наркотрафика и терористичните организации.

„Защитаваме нашите граждани. Търсим сигурност, за да могат нашите страни да продължат да просперират, да сложат край на насилието и да спасят десетки хиляди животи", каза той.

„Президентът Доналд Тръмп вярва в тези съюзи и ги укрепва", посочи Хегсет.

Американският секретар по отбраната подчерта, че използването на летищните съоръжения на Доминиканската република ще бъде временно, като похвали Абинадер за предоставянето на разрешението и нарече Доминиканската република регионален лидер в усилията за борба с наркотиците.

Доминиканското правителство сигнализира за по-широко сътрудничество

Съобщението идва в момент, когато Вашингтон засилва операциите си за унищожаване на моторни лодки, напускащи Южна Америка, плавателни съдове, за които администрацията на Тръмп твърди, че се използват от престъпни мрежи, за да достигнат до бреговете на САЩ.

„САЩ и Доминиканската република споделят много неща, включително значението на граничната сигурност", каза Хегсет.

„За нас граничната сигурност е от съществено значение, както каза президентът Тръмп, и аз вярвам, че това трябва да бъде подчертано и тук", добави той.

Абинадер потвърди ангажимента на страната към съвместни инициативи за сигурност, наричайки новите мерки продължение на дългогодишното сътрудничество в областта на отбраната между двете държави.