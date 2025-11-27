Орбан ще говори с Путин, за да гарантира петрол и газ от Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че утре ще проведе разговори , за да гарантира, че Унгария ще получи достатъчно количество суров петрол и газ от Русия, което би ѝ позволило да гарантира и доставките на суров петрол за съседна Сърбия, предаде Ройтерс.

Унгарският премиер не даде повече подробности и не уточни къде ще се проведат тези разговори след информация в медиите, че ще се срещне утре с руския президент Владимир Путин в Москва.

Орбан заяви, че Унгария би била „доволна" да има специфична роля по отношение на петролната компания на Сърбия НИС (NIS – Naftna industrija Srbije), но Белград трябва сам да реши бъдещето на рафинерията, засегната от американските санкции, съобщи БТА.