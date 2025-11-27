Германският президент: Европа трябва да има самочувствието на икономическа сила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова Европа да действа по-уверено като икономическа сила, предаде ДПА.

Той каза това на германско-испански икономически форум в Мадрид, който откри заедно с крал Фелипе VI.

Европа е пазар с над 450 милиона души. „Имаме силно присъствие и влияние и можем да ги използваме", подчерта Щайнмайер. Той отбеляза, че за целта е необходимо процесът на взимане на решения на европейско равнище да бъде по-бърз и по-ясен.

Европа трябва да „стои твърдо" срещу външен натиск като войната на Русия срещу Украйна и поставянето под въпрос от САЩ на основни ценности, допълни германският президент.

Вчера Щайнмайер, който е на тридневно посещение в Испания до утре, призова Европа да бъде готова за бъдещето „Нуждаем се от реформи, за да станем по-бързи и по-решителни", подчерта той на съвместно заседание на двете камари на испанския парламент.

Германският президент също така се срещна днес с испанския премиер Педро Санчес. Основни теми на разговорите им бяха икономиката и войната в Украйна.

Испания обеща наскоро 817 милиона евро нова помощ за Украйна.

Щайнмайер също така ще връчи на германския футболист Тони Кроос орден „За заслуги" заради неговата социална ангажираност.

Кроос, който стана световен шампион с националния отбор на Германия през 2014 г., игра дълги години в испанския отбор Реал (Мадрид).