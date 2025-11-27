Политикът от Намибия Адолф Хитлер си смени името

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Намибийският политик Адолф Хитлер Уунона промени името си, като премахна "Хитлер" от документите си за самоличност, съобщи местна медия, цитирана от ДПА.

"Името ми не е Адолф Хитлер, казвам се Адолф Уунона. В миналото хората ме наричаха Адолф Хитлер и се опитваха да ме свързват с някого, когото дори не познавам", заяви Уунона пред местния вестник "Намибиън".

Уунона, който е местен политик от северния намибийски регион Ошана, е ставал преди обект на международно внимание заради името си.

Той посочи пред местния вестник, че категорично се е дистанцирал от нацистката идеология, и че баща му е избрал това име, без да разбира историческото му значение.

Намибия е германска колония в продължение на няколко десетилетия на границата между 19 и 20 век преди Адолф Хитлер да вземе властта в Германия, припомнят ДПА и БТА.