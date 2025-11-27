ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

98% от жените в Белгия са се сблъсквали със сексиз...

Орбан: Без Сърбия и Унгария не може да има стабилност на Балканите

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Унгарският и сръбският народ „не живеят редом, а заедно", заяви унгарският премиер Виктор Орбан, след като получи наградата „Пастор Ищван" в граничния сръбски град Суботица, допълвайки, че не може да има стабилност на Балканския полуостров без сръбско-унгарско сътрудничество, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика", заяви Орбан. „Накратко, това означава, че можем да разчитаме едни на други. Ако има неприятности, може да се обърнем едни към други за помощ без допълнителни въпроси. В такива времена живеем днес", допълни той.

„Значението на нашето сътрудничество отива отвъд отношенията между двата народа и цели стабилизирането на целия балкански свят, на целия регион", заяви той.

„Нека не скромничим, без сръбско-унгарско сътрудничество не може да има стабилност в целия регион. Виждаме промени по света днес, които правят унгарско-сръбските връзки още по-ценни", заяви унгарският премиер, цитиран от БТА.

