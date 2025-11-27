ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще преговаряме със САЩ за признаването на Крим и Донбас за руски, обяви Путин

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви днес руският президент Владимир Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия, предаде ТАСС.

„Това трябва да бъде предмет на преговорите с американската страна", посочи Путин. „Това е един от ключовите моменти", добави той, цитира БТА.

Съгласно плана, чието съдържание беше публикувано в медиите, САЩ и други страни се ангажират да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които Украйна трябва да се откаже. В замяна за това украинската страна ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предвижда да бъде създадена демилитаризирана зона.

Американският портал „Аксиос", позовавайки се на представител на администрацията на президента Доналд Тръмп, твърди, че линията на съприкосновение на страните в конфликта в Херсонска и в Запорожка област ще бъде замразена, а Русия ще трябва да върне на Украйна някои райони.

