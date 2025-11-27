Суецкият канал е увеличил драстично приходите си след примирието между Израел и "Хамас"

Трафикът през Суецкия канал се е увеличил с 25 процента, а приходите с 28 процента през ноември в сравнение със същия месец миналата година, каза председателят на Управлението на канала Осама Рабие пред в. "Аш Шарк Бизнес".

Рабие очаква приходите за настоящата година да надхвърлят четири милиарда долара, което малко повече от постъпленията през 2024 г., Той прогнозира постепенно нарастване от следващата година, като целта на администрацията е да бъдат възстановени нивата от 2023 г., когато по ключовия морски път преминаха около 26 000 кораба, а приходите достигнаха 10,2 млрд. долара.

На съвместна пресконференция с компанията "Мерск" (Maersk) Рабие обяви постепенното завръщане на датския морски превозвач след сключването на споразумение за стратегическо партньорство. Той изтъкна, че решението е възможно, благодарение на споразумението за примирие, подписано в египетския курорт Шарм ел Шейх и последващото спиране на атаките на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби в Червено море, съобщи БТА.

Срок за пълното възстановяване на трафика на "Мерск" през Суецкия канал обаче не е посочен, отбелязва онлайн порталът "Ентърпрайс нюз". Френската компания "Се Ем А Се Же Ем" (CMA CGM) също се ангажира да върне плавателните си съдове в Червено море до декември, посочи Рабие. Японската "Нипон Юсен" (NYK) все още се въздържа, заради геополитическите рискове. Фирмата изчаква потвърждение за трайни резултати от преговорите в Близкия изток.

Морските превозвачи имат и други причини да не бързат да възобновят преминаването през търговската артерия. Тъй като спот цените на контейнерите отбелязват спад с над 50 процента през тази година, корабните линии имат интерес да продължат да пътуват покрай нос Добра Надежда, тъй като се опасяват, че завръщането през Суецкия канал би довело до свръхпредлагане и още по-голямо намаление на цените, отбелязва "Ентърпрайс нюз".