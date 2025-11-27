Израел обвини в тероризъм еврейски заселник, бил с пръчка палестинка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски съд повдигна на еврейски заселник на окупирания Западен бряг на река Йордан обвинения в тероризъм заради нападение срещу палестинка. Мъжът бил с пръчка жената, лежаща на земята, нанасяйки ѝ тежки телесни повреди, предаде Франс прес, като се позова на израелския министър на правосъдието.

АФП отбелязва, че обвиненията в тероризъм срещу еврейски заселници са рядкост.

Прокуратурата е поискала мъжът да остане в ареста.

Инцидентът е станал миналия месец в Турмус Айя, близо до Рамала, епицентър на увеличилото се насилие от страна на еврейски заселници срещу жителите на окупираната от 1967 г. палестинска територия.

Заснето от чуждестранен доброволец, чието присъствие има за цел да възпира такива атаки, видеото се разпространи в социалните мрежи за няколко часа.

Според израелското министерство на правосъдието, което цитира обвинителния акт, "24-годишният Ариел Дахари, родом от аванпоста Оз Яир, е нападнал палестинка и други берачи на маслини в овощна градина".

"Той е ударил жителка на селото, дошла да бере реколтата, по главата и тялото с дървена пръчка и е продължил да я удря, дори когато тя е паднала на земята, причинявайки ѝ тежки наранявания, които са наложили медицинска помощ", според същия източник, цитира БТА.

Мъжът е обвинен в "терористичен акт, довел до умишлено причиняване на тежки телесни повреди, терористичен акт в организирана група, довел до тежки телесни повреди, и умишлено повреждане на превозно средство, извършено като част от организирана група, мотивирано от расистки подбуди", според съобщението на министерството.

Над 500 000 евреи живеят на Западния бряг в селища, които според международното право са незаконни, сред около три милиона палестинци, припомня Франс прес.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси на ООН отчете през октомври пик на нападенията от страна на еврейски заселници на Западния бряг. Пикът на насилието тази година съвпада с разрастването на еврейските селища на палестинската територия, заплашена от анексиране, отбелязва АФП.