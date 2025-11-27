Румъния разследва мрежа за трансгранична контрабанда на дизел

Прокурорите от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) извършиха днес обиски в 37 фирмени седалища, включително в пристанище Констанца, както и в домовете на редица лица в Букурещ и осем окръга в страната в рамките на разследване срещу организирана престъпна група, заподозряна в контрабанда на горива и данъчни измами, съобщава телевизия Диджи 24.

В прессъобщение на DIICOT се посочва, че според разследването през 2022 г. е била създадена действаща и в момента организирана престъпна група около две експортни фирми, регистрирани в европейски страни, която се предполага, че е разработила сложен механизъм за трансгранична контрабанда на петролни продукти, използвайки пред митническите власти фалшиви или неточни документи за количествата на внесените продукти, както и "инфраструктурата и съоръженията на петролен терминал, притежаван от компания с мажоритарна държавна собственост".

Чрез тези действия групата е предизвикала изкривяване на пазара на петролни продукти, тъй като посреднически фирми вносители с относително малка инфраструктура са реализирали непропорционално високи печалби в сравнение с операторите със значителен капацитет за рафиниране, производство и дистрибуция, отбелязва сайтът Хотнюз, цитира БТА.

Групата е обвинена също така в създаване на благоприятни условия за укриване на данъци чрез цялостно или частично неотразяване в счетоводната документация на търговските сделки и приходите от продажбата на внесено дизелово гориво, както и чрез отразяване на неоправдани разходи или фиктивни сделки.

Общо 11 компании, които са внасяли дизелово гориво между 2022 и 2025 г., са обект на разследване по този случай.

Освен в Букурещ полицаите са обискирали жилища в окръзите Илфов, Констанца, Прахова, Бузъу, Бакъу, Галац, Клуж и Бихор.

Прокурорите уточняват, че настоящият етап на разследването не включва формулиране на обвинения срещу конкретни лица, а само събиране на необходимите доказателства за установяване на предполагаемите деяния.