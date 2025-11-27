Поне 40 души са загинали след наводнения в Шри Ланка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 40 души загинаха при наводнения и свлачища, предизвикани от проливни дъждове, в Шри Ланка. Пътнически влакове бяха спрени, а пътища - затворени, заради природното бедствие, засегнало части от страната, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на представители на властите.

Центърът за управление на бедствията съобщи, че 25 от регистрираните смъртни случаи са настъпили в планинските райони Бадула и Нувара Елия в централната част на страната, на около 300 километра източно от столицата Коломбо.

Двадесет и един души са в неизвестност заради свлачища в същите райони, а 10 души са пострадали, съобщиха властите.

Миналата седмица Шри Ланка се сблъска с тежките метеорологични условия, които се влошиха от проливните дъждове през уикенда, нанасяйки щети върху домове, ниви и пътища.

Няколко язовира и реки преляха и блокираха основни пътища. Някои от ключовите пътни участъци, свързващи провинциите, остават затворени, съобщиха официални представители.

Властите преустановиха движението на влакове в някои части на планински район, след като свлачища от камъни, кал и дървета паднаха върху железопътни релси, съобщи БТА. На други места придошлите води заляха железопътните релси.

Местните медии излъчиха кадри, на които се вижда военен хеликоптер, който евакуира трима души, блокирани на покрива на къща, както и как военноморските сили и полицията използват надуваеми лодки, за да спасяват жителите на наводнените райони.

Край град Ампара, на около 140 километра източно от Коломбо, кола бе отнесена от придошлите води, като тримата души в превозното средство загинаха, отбелязва Ройтерс.