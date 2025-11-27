Висши военни от Берлин с таен план за война с Русия (Обзор)

Според документа 800 хил. натовци могат да се разположат на източния фронт

Висши германски офицери са подготвили таен план за потенциална война с Русия, разкри “Уолстрийт джърнъл” (WSJ).

Групата почнала да работи по документа преди две години и половина. Според WSJ той се състои от 1200 страници, в които подробно се описва как 800 хил. войници от Германия, САЩ и други членки на НАТО ще бъдат разположени на източните фронтови линии. В плана има маршрути, като са изброени пристанища, магистрали и жп линии. Описано е също как да се снабдяват и защитават войските по пътя.

Според авторите планът се отнася до всички части от обществения живот. Те обясняват, че важен момент е заличаването на границата между гражданската и военната сфера, което “бележи завръщане към

мисленето от времето на студената война”

В документа уточняват, че това става с оглед на новите препятствия - от остарялата инфраструктура до “неадекватната законодателна уредба” и по-малкия брой на армията.

“Целта е да се предотврати война, като се покаже на нашите врагове, че ако ни нападнат, няма да успеят”, обясни един от авторите на плана, запазил анонимност. В документа са разгледани основните недостатъци на Германия, като офицерите смятат, че част от тях са сложните правила за обществени поръчки, утежнените закони за защита на данните и други разпоредби, “приети в по-мирна епоха”.

Като пример за законова трудност авторите посочили забраната на дронове да летят над населени места. Безпилотните летателни апарати освен това трябва да бъдат оборудвани с габаритни светлини, което “напълно обезсмисля ефективността им във военни условия”.

Прилагането на плана изисква “промяна в манталитета и заличаване на навици на цяло поколение”, пишат още авторите. В него те са дали конкретен пример от учение, извършено от най-големия немски оръжеен производител “Райнметал” тази есен.

Компанията направила полеви лагер за 500 войници, оборудван с казарми, бензиностанции, кухня, дрон система и въоръжена охрана. Операцията обаче

разкрила много недостатъци,

част от които в логистиката и транспорта. Трябвало например да се премести светофар, за да се намалят задръстванията, причинени от военни конвои.

В документа се говори и за т.нар. инфраструктура с двойно предназначение, която обслужва както гражданските, така и отбранителните потребности. Военните отбелязват, че тя се нуждае от модернизация, а ремонт на стойност 15 млрд. евро е необходим и за пристанищата в Северно и Балтийско море. “Всички тези проблеми ще ограничат свободата на движение при война”, пише в документа.

Един от авторите на плана смята, че най-голямата несигурност е времето, с което разполагат военните. В Берлин смятат, че Русия ще бъде готова да атакува НАТО през 2029 г., като скорошните навлизания на дронове в европейското въздушно пространство сочат, че Москва “може би се готви за по-ранна атака”.

Руският президент Владимир Путин неведнъж е наричал тези твърдения “невероятна лъжа” и е посочвал: “Не ние сме агресивни, а Западът”. Кремъл също така отрича да има връзка с нарушаването на въздушното пространство на ЕС.