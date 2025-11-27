98% от жените в Белгия са се сблъсквали със сексизъм

Почти всички жени в Белгия са преживели случаи на сексизъм в училище или на работното място и почти толкова мъже казват, че са били свидетели на това, според ново проучване на JUMP, европейска организация за равенство между половете. Проучването установи, че 98% от жените са се сблъсквали със сексистко поведение, докато 97% от мъжете са го наблюдавали, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

JUMP събра отговори от 4000 жени и 1000 мъже в Белгия и Франция. Въпреки по-голямата осведоменост след началото на движението #MeToo организацията казва, че неподходящите шеги и коментари остават до голяма степен нещо нормално в белгийската култура.

Две трети от жените посочват, че сексизмът е толкова чест, колкото е бил винаги, или става все по-често срещан. Почти половината от мъжете са съгласни. Четири от пет млади жени разглеждат сексизма като много сериозен проблем.

Проучването показва, че Франция се справя по-добре – както работодателите, така и служителите там са по-умели в идентифицирането и докладването на сексизъм. Те са подкрепени от правна рамка, която изисква работните места да имат официални процедури за докладване. Това е повлияло на френската култура на работното място, посочи Филип де Грув от JUMP. Организацията твърди, че Белгия трябва да приеме подобно законодателство, съобщават Белга и БТА.

Три четвърти от жените в проучването са заявили, че не са съобщили за случаи на сексизъм. Сред тези, които са съобщили, две трети са заявили, че не са получили защита на работното място. JUMP предупреждава, че подобно поведение продължава да влияе върху психичното здраве, благополучие и кариерни перспективи на жените.