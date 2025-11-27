Бамбукови скелета усилили пожара, убил 65 души в Хонконг (Обзор)

Огнеборец се задуши в опит да спаси бедстващи

Бамбукови скелета и други леснозапалими материали са улеснили разпространението на пламъците в голям жилищен комплекс в китайския мегаполис Хонконг. Огненият ад взе живота на 65 души. Към четвъртък следобед пламъците бяха овладени, но 270 души остават в неизвестност, а поне 70 други са с различна степен на изгаряния и множество наранявания.

Всичко започна в сряда следобед, когато пламъци обзеха седем небостъргача, чието общо население е над 4 хил. души - по-голямата част от които в напреднала възраст. Точната причина за трагедията не е ясна, но малко преди това по комплекса са били извършвани интензивни ремонтни дейности с бамбукови скелета. Поради това трима ръководители на местни строителни компании са били арестувани по обвинения в опасна небрежност.

“Имаме основания да смятаме, че отговорните лица са проявили груба безотговорност, което е довело до този инцидент и е причинило неконтролируемо разпространение на пожар и големи жертви”, твърдят властите.

За овладяването на огъня са били нужни стотици пожарникари. Един от тях дори е загубил живота си, докато се опитвал да достигне до заклещените по горящите етажи хора. Според спасителните служби 37-годишният Хо Уай Хо е загинал вследствие на задушаване. Тялото му е намерено около 20 минути след като връзката с него е била загубена.

“Съкрушен съм. Вече не знам какво става. Вижте, всички апартаменти просто горят. Не знам какво да правя. Съседът ми се обади и ми каза, че още е заклещен в горящия блок”, заяви 67-годишният Джейсън Конг, който живее в засегнатия комплекс.

Властите в Хонконг обявиха, че въпреки сложната обстановка спасителните дейности продължават. Екипи са започнали проверки по други жилищни комплекси в мегаполиса, за да се предотвратят бъдещи подобни трагедии. Антикорупционните органи на града съобщиха, че са започнали досъдебно производство по случая. Пожарът е вторият най-голям в историята на Хонконг, първият е от 1948 г., когато в жилищна сграда изгарят 176 души. Заради трагедията изборите за местния общински съвет, които трябваше да се проведат на 7 декември, са отложени.