Искат оставката на румънския министър на отбраната, излъгал в кой университет е учил

Лидерът на опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион поиска спешно оставката на Йонуц Мощяну като министър на отбраната с мотива, че е "излъгал в официални документи на румънската държава" относно висшето си образование, съобщава телевизия Диджи 24.

Искането идва, след като медиите в страната разпространиха през последните дни информации за "неясноти" в CV-то на министъра на отбраната, включително несъответствие на завършените от него факултети. Мощяну обясни по-късно, че става дума за "грешка заради бързината" в негова автобиография от 2016 г., в която се посочва, че е завършил частния университет "Атенеум" в Букурещ. В последствие Мощяну представи диплома от друг частен университет в Букурещ – "Биотерра".

"Йонуц Мощяну трябва да подаде оставка спешно! От близо 10 години обикаля високи постове на румънската държава с незавършен факултет и измислени специализации, като променя биографията си според моментния интерес. Министърът на отбраната Йонуц Мощяну е излъгал в официални документи на румънската държава, включвайки в CV-то си несъществуващи факултети и специалности, само за да може да се добере до добре платени държавни постове", заяви лидерът на най-голямата опозиционна партия.

Джордже Симион посочи, че в подадените от Мощяну документи за обществени постове и длъжности в административни съвети на държавни компании се посочва, че той е завършил университета "Атенеум" в Букурещ със специално Мениджмънт в периода 1996-2000 г., но частното учебно заведение заяви, че Мощяну никога не е бил негов студент и такава специалност не е съществувала в посочения период.

Едва след избухването на скандала министърът призна за "смущаваща грешка" и извади наяве друга диплома – от университета "Биотерра", получена през 2015 г., когато е бил на 42 години и над две десетилетия след като е започнал факултета, изтъкна още лидерът на АУР. По думите му Йонуц Мощяну е загубил доверието на хората и трябва да подаде оставка от поста министър на отбраната.

Случаят беше коментиран и от правителствения говорител Йоана Доджою, която посочи, че очевидно става дума за "техническа грешка", съобщава БТА.

"Не съм разговаряла с премиера, видях само това, което съобщи публично г-н Мощяну. Разбирам от неговата публикация, че става дума за това, което се нарича техническа грешка, тоест в съответното CV вместо да напише факултета на "Биотерра", който е завършил с диплома една година преди изготвянето на CV-то, е написал "Атенеум". Не знам защо се е случило това (...), но изглежда като техническа грешка", посочи Доджою.

Йонуц Мощяну беше предложен за министър на отбраната от Съюз за спасение на Румъния (ССР) след няколко мандата като депутат от партията. Според в. "Либертатя" в периода 2015-2016 г. е бил съветник на министъра на транспорта и член на управителния съвет на някои държавни компании, включително националния авиопревозвач ТАРОМ.