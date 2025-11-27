ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте: Русия плати висока цена за незначителни печалби

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес по време на посещение в Исландия усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"Русия плати висока цена за незначителни печалби, а Украйна продължава да се защитава смело", подчерта Рюте на съвместна пресконференция с исландската министър-председателка Кристун Фростадотир.

"Мирният процес се радва на значителен прилив на енергия и искам да поздравя американския президент Тръмп за това", добави той, цитиран от БТА.

Представен миналата седмица, американският план, смятан за отстъпка пред руските изисквания, беше променен значително след спешни преговори между САЩ и Украйна, в които участваха и европейски страни, отбелязва АФП.

Очаква се следващата седмица американският пратеник Стив Уиткоф да пристигне в Москва, за да обсъди този план с руските власти. Кремъл определи европейските усилия по този план като "безсмислени".

Акцент по време на посещението на генералния секретар на НАТО в Исландия е гарантирането на сигурността на страните от алианса, особено в района на Арктика, посочва Франс прес.

