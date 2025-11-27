Шефът на ФБР: Стрелялият срещу войници на Национална гвардия е служил в Афганистан

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ Каш Пател каза днес, че заподозреният за стрелбата срещу двама военнослужещи от американската Национална гвардия е служил с партньорските сили в Афганистан, предадоха световните агенции.
„Обстойно разследваме и този аспект от неговото минало, за да включим евентуални известни сътрудници, които са в чужбина или тук в САЩ – така изглежда едно широкомащабно разследване на международен тероризъм", заяви Пател на пресконференция.
Афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия на САЩ, само на няколко пресечки от Белия дом, която бе оценена като дързък акт на насилие, в момент, когато присъствието на военни в столицата на страната и в други градове по цялата страна е във фокуса на политическия дебат, посочват Асошиейтед Прес и БТА.
Прокурорът на американския окръг Колумбия Джанийн Пиро каза днес, че простреляните военнослужещи са 20-годишната Сара Бекстръм и 24-годишният Андрю Улф. Те са хоспитализирани и са в критично състояние.
Пиро каза че заподозреният Рахманула Лаканвал прекосил цялата страна с автомобила си, за да извърши нападението. Срещу него в момента са повдигнати обвинения във въоръжено нападение с цел убийство и притежание на оръжие. Пиро каза още, че още „е прекалено рано да се каже", какви са били мотивите му.
По думите ѝ срещу заподозрения може да бъдат повдигнати още обвинения. „Отправяме молитви те да оцелеят и че най-тежкото обвинение няма да бъде в предумишлено убийство", добави Пиро.
Заподозреният, който беше задържан, също е бил прострелян и има рани, които не се смятат за животозастрашаващи, каза служител на правоохранителните органи, говорил при условие за анонимност.
Пател заяви, че стрелбата се разследва като терористичен акт и че агенти на ФБР са извършили редици обиски в цялата страна.
Двадесет и девет годишният заподозрян пристигнал в САЩ през 2021 г. по силата на операция „Добре дошли, съюзници" (Operation Allies Welcome) - програма на администрацията на бившия американски президент Джо Байдън евакуиране и преселване в САЩ на десетки хиляди афганистанци след изтеглянето на американските сили от страната, заявиха представители на властите.
Лаканвал живее със своята съпруга и петте си деца в Белингъм, щата Вашингтон, на около 127 километра северно от Сиатъл, каза бившата му хазяйка Кристина Уидман.
Преди пристигането си в САЩ през 2021 г. заподозреният е работил за американското правителство, включително за ЦРУ, „като член на партньорските сили в Кандахар", заяви директорът на разузнавателната агенция Джон Ратклиф. Той не уточни каква точно е била работата на Лаканвал, но каза, че служебните отношения „приключили скоро след хаотичната евакуация" на американските военнослужещи от Афганистан.