Шефът на ФБР: Стрелялият срещу войници на Национална гвардия е служил в Афганистан

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ Каш Пател каза днес, че заподозреният за стрелбата срещу двама военнослужещи от американската Национална гвардия е служил с партньорските сили в Афганистан, предадоха световните агенции.

„Обстойно разследваме и този аспект от неговото минало, за да включим евентуални известни сътрудници, които са в чужбина или тук в САЩ – така изглежда едно широкомащабно разследване на международен тероризъм", заяви Пател на пресконференция.

Афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия на САЩ, само на няколко пресечки от Белия дом, която бе оценена като дързък акт на насилие, в момент, когато присъствието на военни в столицата на страната и в други градове по цялата страна е във фокуса на политическия дебат, посочват Асошиейтед Прес и БТА.

Прокурорът на американския окръг Колумбия Джанийн Пиро каза днес, че простреляните военнослужещи са 20-годишната Сара Бекстръм и 24-годишният Андрю Улф. Те са хоспитализирани и са в критично състояние.

Пиро каза че заподозреният Рахманула Лаканвал прекосил цялата страна с автомобила си, за да извърши нападението. Срещу него в момента са повдигнати обвинения във въоръжено нападение с цел убийство и притежание на оръжие. Пиро каза още, че още „е прекалено рано да се каже", какви са били мотивите му.

По думите ѝ срещу заподозрения може да бъдат повдигнати още обвинения. „Отправяме молитви те да оцелеят и че най-тежкото обвинение няма да бъде в предумишлено убийство", добави Пиро.

Заподозреният, който беше задържан, също е бил прострелян и има рани, които не се смятат за животозастрашаващи, каза служител на правоохранителните органи, говорил при условие за анонимност.

Пател заяви, че стрелбата се разследва като терористичен акт и че агенти на ФБР са извършили редици обиски в цялата страна.

Двадесет и девет годишният заподозрян пристигнал в САЩ през 2021 г. по силата на операция „Добре дошли, съюзници" (Operation Allies Welcome) - програма на администрацията на бившия американски президент Джо Байдън евакуиране и преселване в САЩ на десетки хиляди афганистанци след изтеглянето на американските сили от страната, заявиха представители на властите.

Лаканвал живее със своята съпруга и петте си деца в Белингъм, щата Вашингтон, на около 127 километра северно от Сиатъл, каза бившата му хазяйка Кристина Уидман.

Преди пристигането си в САЩ през 2021 г. заподозреният е работил за американското правителство, включително за ЦРУ, „като член на партньорските сили в Кандахар", заяви директорът на разузнавателната агенция Джон Ратклиф. Той не уточни каква точно е била работата на Лаканвал, но каза, че служебните отношения „приключили скоро след хаотичната евакуация" на американските военнослужещи от Афганистан.