Мерц: Украйна ще се нуждае от силна армия след сключването на мирно споразумение с Русия

Украйна ще се нуждае от силни въоръжени сили и гаранции за сигурност след сключването на каквото и да е било мирно споразумение с Русия, а Киев не трябва да бъде принуждаван да отстъпва територия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мерц подчерта, че залогът тук са както европейските, така и украинските интереси в областта на сигурността и че въпросът с гаранциите се обсъжда със САЩ и Украйна.

"Украйна се нуждае от силни въоръжени сили и ако бъде постигнато мирно споразумение. Украйна ще продължи да има нужда от силни въоръжени сили и надеждни гаранции за сигурност от своите партньори", заяви Мерц на пресконференция.

Най-важната гаранция, според него, е добре въоръжената украинска армия.

"Ето защо обсъждаме и числеността на украинската армия в бъдеще", каза Мерц, като добави, че е твърде рано да се обсъжда разполагането на чуждестранни войски на територията на Украйна.

Държавите от Европейския съюз настояват границата по отношение на числеността на украинската армия да бъде вдигната на 800 000 войници, а не 600 000 – както сега е описано в плана.

Мерц подчерта, че Украйна не трябва бъде принуждавана да приема териториални отстъпки и че фронтовата линия трябва да бъде отправната точка за каквито и да е било преговори.