Мъж е арестуван по подозрения, че е свързан с атаката пред синагога в Манчестър

Британската полиция арестува днес мъж по подозрения, че е свързан с атаката пред синагога в Манчестър миналия месец, при която бяха убити двама богомолци, предаде Асошиейтед прес.

Полицията в британския град каза, че 31-годишният мъж е бил задържан на пристигане на местното летище по подозрения в „поръчка, подготовка и подстрекаване на терористични актове“.

Роденият в Сирия британец Джихад аш Шами бе застрелян от полицията на 2 октомври пред синагога в Манчестър, след като се вряза в пешеходци с автомобила си, нападна ги с нож и се опита да проникне в сградата. Полицията каза, че 35-годишният нападател се заклел във вярност към групировката „Ислямска държава“, съобщи БТА.

Шестдесет и шест годишният Мелвин Кравиц и 53-годишният Адриан Даулби бяха убити при атаката навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур. Трима други мъже бяха тежко ранени.

Шестима души бяха арестувани в района на град Манчестър в Северозападна Англия във връзка с атаката. Петима по-късно бяха освободени без да им бъдат повдигнати обвинения. Тридесет годишен мъж, заподозрян, че не е разкрил информация за престъпление, бе освободен под гаранция докато продължава разследването.