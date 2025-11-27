ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германската автомобилна индустрия загуби 50 000 ра...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Франция, Германия, Италия и Великобритания към Израел: Защитавайте палестинците на Западния бряг

Френският президент Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Франция, Германия, Италия и Великобритания призоваха днес Израел да спазва международното право и да защитава палестинците в окупираните територии от насилието от страна на еврейски заселници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ние - Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство - остро осъждаме огромния ръст на насилието от страна на заселници срещу палестински граждани и призоваваме за стабилност на Западния бряг", заявиха министрите на външните работи на четирите страни в съвместна декларация. 

