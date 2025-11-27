ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон ще поиска от Си Цзинпин да повлияе на Русия за прекратяване на огъня в Украйна

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон ще поиска от китайския лидер Си Цзинпин по време на посещението си в Китай следващата седмица да окаже натиск върху Русия за прекратяване на огъня в Украйна, да се въздържа от каквато и да било ескалация около Тайван и да работи за "намаляване на големите глобални макроикономически дисбаланси", предаде Франс прес, позовавайки се на Елисейския дворец. 

От 3 до 5 декември Макрон ще направи четвъртата си държавна визита в Китай - страна, която е едновременно "партньор" и "системен съперник" на Европа, се посочва в изявлението на Елисейския дворец. 

Що се отнася до Украйна, "в този момент на интензивни преговори за разрешаване на кризата, искаме Китай да може да убеди и да повлияе на Русия, насочвайки я към прекратяване на огъня възможно най-бързо, както и до консолидацията на това примирие", отбеляза съветник на Макрон, цитиран от БТА. 

След ескалацията на напрежението между Пекин и Токио по повод Тайван, Франция призовава за "сдържаност", "спокойствие" и "зачитане на статуквото" по отношение на статута на острова, добави той. 

Елисейският дворец съобщи също така, че Макрон, който ще бъде домакин на срещата на Групата на седемте най-развити демокрации (Г-7) през 2026 г., се надява да работи с Китай за "стабилен и устойчив растеж, от който да се възползват всички". 

 

 

