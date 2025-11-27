Баща на US гвардейка, простреляна при атаката във Вашингтон: Тя няма да оживее

Съкрушеният баща на една от простреляните в предполагаема терористична атака служителки на Националната гвардия разкри, че тя няма да оцелее след раните си.

Бащата на Сара Бекстром, Гари, даде тази информация в четвъртък, само ден след като дъщеря му беше простреляна във Вашингтон.

"Тя е със смъртоносна рана, няма да се възстанови", каза той пред New York Times.

Бекстром е била нападната заедно с колегата си от Националната гвардия на Западна Вирджиния, 24-годишния Андрю Уолф, който е в критично състояние.

29-годишният заподозрян за атаката е афганистанцът Рахманулла Лаканвал. Той е бил ранен по време на престрелката и в момента е под стража в болница без опасност за живота, пише "Дейли мейл".

Лаканвал е заподозрян, че в сряда е стрелял по войници от Националната гвардия само на 800 метра от Белия дом. По данни на властите, заподозреният е пътувал през цяла с кола от дома си в Белингъм, щата Вашингтон, където е живял с жена си и петте си деца близо до канадската граница. Войниците са били простреляни с револвер.

Отпечатъците съвпадат с тези на Лаканвал, който е избягал в САЩ след превземането на Афганистан от талибаните през 2021 г. 🚨 BREAKING THREAD: The DC Guardsmen shooting isn’t adding up. Shooter Rahmanullah Lakanwal—CIA-backed Kandahar Strike Force vet (per leaked ID and Ratcliffe in a Fox News Interview confirmed Lakanwal’s “ties to the CIA as part of a partner force in Kandahar” based on… pic.twitter.com/2bXrBgyuSM — Louis Montoya (@montoyalouis1) November 27, 2025

Доналд Тръмп снощи обвини Джо Байдън и призова за проверка на всеки един чужденец от Афганистан, който е влязъл в САЩ.

„Задържаният заподозрян е чужденец, който е влязъл в страната ни от Афганистан, адът на земята. Той беше докаран от администрацията на Байдън през септември 2021 г. с онези прословути полети, за които всички говореха. Никой не знаеше кой идва. Статутът му беше удължен съгласно закон, подписан от президента Байдън, един катастрофален президент, най-лошият в нашата история", заяви Тръмп.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф разкри, че Лаканвал е имал преки връзки с разузнавателната агенция благодарение на работата си заедно със специалните сили на САЩ в Афганистан, където е служил като елитен командир. Лаканвал е подал молба за убежище през 2024 г. и е бил одобрен от Министерството на вътрешната сигурност на Тръмп през април тази година, според CNN. Личната карта на Лаканвал го идентифицира като командир в Единица 01, елитна сила в рамките на бившата Национална дирекция за сигурност на афганистанското правителство, според Daily Telegraph.

Мотивът за стрелбата не е оповестен от правоохранителните органи, но ФБР, ръководено от директора Каш Пател, разследва дали атаката може да има връзка с международен тероризъм. В бележките на американския прокурор Жанин Пиро по време на брифинг в четвъртък се споменава, че заподозреният стрелец е извикал „Аллах Акбар" преди нападението.

Бекстром и Уолф са били в столицата на страната като част от мисията на президента за борба с престъпността, която включваше поемане на контрола над местното полицейско управление. Близо 2200 членове на Националната гвардия бяха разположени във Вашингтон като част от кампанията. След стрелбата администрацията на президента бързо разпореди още 500 членове на Националната гвардия да бъдат изпратени в града. В момента Лаканвал е обвинен в нападение с намерение за убийство с оръжие и за притежание на огнестрелно оръжие по време на насилие.

Прокурорът на САЩ във Вашингтон Жанин Пиро заяви в четвъртък, че е твърде рано да се каже какви са мотивите на заподозрения.

„Молим се пострадалите да оцелеят и да не се наложи дам бъде повдигнато обвинение в убийство от първа степен. Но не се заблуждавайте, ако не оцелеят, това със сигурност ще бъде обвинението", посочи тя.