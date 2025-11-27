Съдбовен обрат позволил на милиардера Брансън да бъде до жена си в последните й часове

Един обрат на съдбата сред ужасна трагедия позволил на сър Ричард Брансън да бъде с жена си лейди Джоан Брансън в последните часове преди нейната неочаквана смърт.

75-годишният основател на Virgin изминал 4000 мили от Индия до Лондон за медицинско лечение, след като паднал от велосипеда си по време на благотворително събитие.

Сър Ричард бил в Тадж Махал, но претърпял контузия на рамото. Така се случило, че се озовал в стая на същия етаж в същата британска болница, в която била и съпругата му, където тя се възстановявала от травма на гърба.

Това му позволило да бъде до нея точно преди тя да почине.

Сър Ричард казва, че това е било съдба и са могли се насладят на обяд, изпълнен със смях. Разказва, че са били като влюбени тийнейджъри, щастливи да се намерят отново.

Но само около 24 часа по-късно, в понеделник, тя почина на 80-годишна възраст. Семейство Брансън обяви смъртта й във вторник. Кончината ѝ е била неочаквана, пише "Дейли мейл". ,

Двойката имат три деца – Сам, Холи и Клеър Сара, която за съжаление е починала само на четири дни.

Споделяйки серия от мили снимки на двойката през годините, сър Ричард разкри вчера как е починала съпругата му и че е бил с нея. Описвайки случилото се в текст, озаглавен „В памет на Джоан", той казва: „Съдбата работи по странен начин. Както мнозина вече знаят, паднах от мотора си в Индия и си нараних рамото. Джоан се възстановяваше от собствена травма на гърба в болница в Англия .Както понякога животът те изненадва, аз се озовах в стая точно до нейната, в края на коридора. Смеехме се заедно колко типично за нас е да се озовем на един и същи етаж, като влюбени тийнейджъри, щастливи да се намерят отново. Този ден имахме прекрасен обяд. Тя беше в добро настроение и ставаше все по-силна. Тя ми се усмихна с тази лъчезарна усмивка, която озаряваше цялото й лице, същата усмивка, в която се влюбих в първия момент, в който я видях, преди половин век. После изведнъж тя си отиде, бързо и безболезнено. И за щастие, аз бях до нея. За нас е голямо утешение да знаем, че бяхме заедно".