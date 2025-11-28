Белгия: Използването на замразени руски активи може да спъне преговорите за мир

Използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна. Това предупреди премиерът на Белгия Барт де Вевер, съобщиха Ройтерс и БТА.

„Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди", предупреди Де Вевер в писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което се е запознало финансовото издание „Файненшъл таймс“.

Европейските лидери се опитаха на срещата си на върха миналия месец да се споразумения по план за използване на 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразените руски активи, за да отпуснат заем на Киев, но не получиха тогава подкрепа от Белгия, в която се съхранява по-голямата част от тези средства.

ЕК се надява, че ще разсее белгийските опасения в проектопредложение, което ще бъде представено тази седмица и което ще касае използването на замразени руски активи в подкрепа на Киев през 2026 г. и 2027 г. , заявиха европейски представители.