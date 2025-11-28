ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доналд Тръмп иска да спре миграцията от страни от третия свят

Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще работи за постоянно преустановяване на миграцията от "държави от третия свят", съобщиха световните агенции и БТА. Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно. 

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ.

"Ще преустановя окончателно имиграцията, идваща от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно“, заяви Тръмп в социалните си канали. Той също така заплаши да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“.

Тези коментари Тръмп направи след като афганистанец, дошъл в САЩ по програма за пренастаняване на изложени на риск в Афганистан местни жители, сътрудничили на американците, простреля близо до Белия дом двама военни от Националната гвардия – мъж и жена. Жената почина от раните си, а мъжът е в тежко състояние. 

Доналд Тръмп.

