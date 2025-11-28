ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на па...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21803413 www.24chasa.bg

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на пазара

Бойка Атанасова, Атина

1020

На гръцкия пазар пуснаха лимитирана серия златни лири, които за първи път имат релефния отличителен белег на трета държава, в случая Гърция (EL). Банка Пиреос е ексклузивен партньор в Гърция на Кралския монетен двор, The Royal Mint, който е официалният производител на монети на Обединеното кралство. Общо 15 000 лири са налични на цена от 1100 евро всяка, което е с 15% премия, тъй като това е юбилейно издание.

Новата серия златни паунда с отличителния символ "EL", предлагани от вчера от Piraeus Bank, имат идентични качествени характеристики с монетите, които вече са в обращение, запазвайки статута на официално платежно средство на Великобритания.

Производството на юбилейните монети е завършено през октомври 2025 г. в 22-каратово злато и в розов оттенък, сплав, която се използва за последен път, въз основа на решение на Кралския монетен двор. На лицевата страна е изобразен крал Чарлз III, а на обратната страна е изобразен Свети Георги на кон, убиващ дракон, дело на италианския гравьор Бенедето Пиструччи.

Банка Пиреос е ексклузивен партньор в Гърция на Кралския монетен двор, The Royal Mint, който е официалният производител на монети на Обединеното кралство.

Чрез Банката на Гърция и банка Пиреос, които са единствените официални органи за тези покупки и продажби, годишно се търгуват 200 000 златни лири. Същевременно функционира паралелен, сив пазар, както е описано от банкови ръководители, познаващи темата, чийто размер не може да бъде оценен със сигурност.

Гърците в момента държат златни лири на стойност около 5 милиарда евро, стойност, която съответства на приблизително 3% от техните депозити. Това е вечен вариант за спестяване, който функционира, както като средство за запазване на стойността, така и като елемент от културната традиция.

В по-ранните десетилетия, преди въвеждането на еврото, лирите са представлявали надеждно средство за защита срещу колебанията в националната валута.

Дори след като Гърция влезе в еврозоната, гърците продължават да ги смятат за сигурно убежище на капитала си, особено във времена на криза, като тази от предходното десетилетие, която завърши с налагане на капиталов контрол.

Освен това, лирите често се подаряват от по-възрастните поколения на по-младите, на сватби, кръщенета или тържества.

Факт е, че тези, които са инвестирали в злато през последните години, отбелязват значителни капиталови печалби, тъй като цената му продължава да достига исторически върхове.

Повече инвеститори използват златото като средство за диверсифициране на портфолиото си и защитата му по време на периоди на спад на други стойности. Китай и други страни от по-широкия регион изоставят долара по геостратегически причини и инвестират в злато.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание