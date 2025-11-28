Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на пазара

На гръцкия пазар пуснаха лимитирана серия златни лири, които за първи път имат релефния отличителен белег на трета държава, в случая Гърция (EL). Банка Пиреос е ексклузивен партньор в Гърция на Кралския монетен двор, The Royal Mint, който е официалният производител на монети на Обединеното кралство. Общо 15 000 лири са налични на цена от 1100 евро всяка, което е с 15% премия, тъй като това е юбилейно издание.

Новата серия златни паунда с отличителния символ "EL", предлагани от вчера от Piraeus Bank, имат идентични качествени характеристики с монетите, които вече са в обращение, запазвайки статута на официално платежно средство на Великобритания.

Производството на юбилейните монети е завършено през октомври 2025 г. в 22-каратово злато и в розов оттенък, сплав, която се използва за последен път, въз основа на решение на Кралския монетен двор. На лицевата страна е изобразен крал Чарлз III, а на обратната страна е изобразен Свети Георги на кон, убиващ дракон, дело на италианския гравьор Бенедето Пиструччи.

Банка Пиреос е ексклузивен партньор в Гърция на Кралския монетен двор, The Royal Mint, който е официалният производител на монети на Обединеното кралство.

Чрез Банката на Гърция и банка Пиреос, които са единствените официални органи за тези покупки и продажби, годишно се търгуват 200 000 златни лири. Същевременно функционира паралелен, сив пазар, както е описано от банкови ръководители, познаващи темата, чийто размер не може да бъде оценен със сигурност.

Гърците в момента държат златни лири на стойност около 5 милиарда евро, стойност, която съответства на приблизително 3% от техните депозити. Това е вечен вариант за спестяване, който функционира, както като средство за запазване на стойността, така и като елемент от културната традиция.

В по-ранните десетилетия, преди въвеждането на еврото, лирите са представлявали надеждно средство за защита срещу колебанията в националната валута.

Дори след като Гърция влезе в еврозоната, гърците продължават да ги смятат за сигурно убежище на капитала си, особено във времена на криза, като тази от предходното десетилетие, която завърши с налагане на капиталов контрол.

Освен това, лирите често се подаряват от по-възрастните поколения на по-младите, на сватби, кръщенета или тържества.

Факт е, че тези, които са инвестирали в злато през последните години, отбелязват значителни капиталови печалби, тъй като цената му продължава да достига исторически върхове.

Повече инвеститори използват златото като средство за диверсифициране на портфолиото си и защитата му по време на периоди на спад на други стойности. Китай и други страни от по-широкия регион изоставят долара по геостратегически причини и инвестират в злато.