КМГ: Китайският план за насърчаване на потреблението е от полза за целия свят

На 27 ноември Държавният съвет проведе пресконференция, на която направи подробно обяснение за Плана за увеличаване на съответствието между предлагането и търсенето на стоки за потребление и за по-нататъшно насърчаване на потреблението. На фона на липса на движеща сила на икономическия ръст в световен план този документ за насърчаването на потреблението, който е първият по рода си след 4-тия пленум на 20-ия ЦК на ККП, ще предостави възможности за икономическо развитие не само за Китай, но и за света, пише КМГ.

В момента настъпва период на висококачествено развитие в Китай. На 4-тия пленум на 20-ия ЦК на ККП се посочи, че разширяването на вътрешното потребление е стратегическа цел. Новото търсене ще води до ново предлагане, а новото предлагане ще стимулира ново потребление. На тази база Планът поставя цели в областта на потреблението в два етапа: До 2027 г. ще бъдат създадени три сектора на потребление на ниво трилион юана и десет горещи точки на потребление на ниво сто милиарда юана. До 2030 г. ще бъде въведен до голяма степен висококачествен модел на развитие, характеризиращ се с положително взаимодействие и взаимно подсилване между предлагането и потреблението, като приносът на потреблението към икономическия растеж ще се увеличава стабилно.

Иновациите са ключови движещи сили за насърчаването на потреблението. В момента сценариите за приложение на изкуствения интелект се разширяват, а нови продукти, използвани от ИИ, се появяват непрекъснато. За 12 поредни години Китай е най-големият пазар на онлайн продажби в света, а мобилните разплащания се ползват с огромна популярност.

Реализирането на целта за насърчаване на потреблението не само ще задоволи нуждите на хора за по-добър живот, но и ще даде на чужденците възможности да усетят чара на „пазаруването в Китай" и на значението за „навлизане още по-дълбоко на китайския пазар".