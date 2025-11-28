ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: ЕК: САЩ изнудват ЕС да отслаби технологичния надзор

На 26 ноември Тереза Рибера, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия за чист, справедлив и конкурентен преход, разкритикува правителството на САЩ, че използва изнудване, за да принуди ЕС да облекчи технологичния надзор.

„Това е изнудване. Фактът, че САЩ имат такива намерения, не означава, че ние трябва да приемем това изнудване", категорична е тя и подчерта, че цифровите правила на ЕС нямат нищо общо с търговските преговори. Тези правила са свързани с въпроси на суверенитета и не трябва да бъдат включвани в търговските преговори, пише КМГ. 

След срещата си с търговски представители на ЕС американският министър на търговията Хауърд Лутник публично обвърза цифровия надзор с намаляването на митата върху стоманата и алуминия. САЩ считат, че „Законът за цифровия пазар" на ЕС дискриминира американските технологични компании като Microsoft, Google, Amazon и социалните платформи.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

