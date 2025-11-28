ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Товарните влакове между Китай и Европа са пренесли стоки за над 490 млрд. долара

СНИМКА: КМГ

Китайска държавна железница съобщи, че с изпращане на товарния влак от международното влаково пристанище в град Чънду до полския град Малашевич на 28 ноември, общият брой на товарните влакове между Китай и Европа е надминал 120 000, а изпратените стоки са на стойност над 490 милиарда долара.

Товарните влакове между Китай и Европа превозват над 50 000 стоки от 53 категории като автомобилни части, машини и оборудване, електроника и електроуреди, и други стоки с висока добавена стойност, пише КМГ. 

Товарните влакове достигат 232 града в 26 европейски страни, свързват над 100 града в 11 азиатски държави и инжектират нова динамика в общото изграждане на „Един пояс, един път".

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

