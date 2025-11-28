Орбан отива при Путин, за да подсигури доставките на газ и петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че по-късно днес ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за постигане на мир в Украйна, съобщиха Ройтерс и БТА.

Орбан поддържа близки отношения с Москва въпреки войната в съседна Украйна, а Унгария все още е силно зависима от руските енергийни доставки, въпреки усилията на Европейския съюз да намали тази зависимост.

Орбан разкри плана си да се срещне с Путин в интервю на страницата си във "Фейсбук", като добави: "Отивам (в Москва), за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария са осигурени за зимата и следващата година".

На въпроса дали усилията за сключването на мирно споразумение в Украйна също ще бъдат част от дневния ред на срещата, Орбан отговори: "Трудно бихме могли да избегнем това".

По-рано този месец Вашингтон предостави на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и природен газ, след като Орбан настоя за отсрочка по време на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Унгария също така подписа споразумение за сътрудничество със САЩ в областта на ядрената енергетика. Споразумението предвижда Унгария да закупи американско ядрено гориво, както и технология за съхранение на отработено гориво в атомната електроцентрала "Пакш-1". Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" строи два нови реактора в централата, проект от 2014 г., който е значително забавен.

Орбан неведнъж е заявявал, че иска да възроди плановете за "мирна среща на върха" в Будапеща между Тръмп и Путин по въпроса за Украйна. Плановете за провеждането на подобно среща по-рано този месец обаче се разпаднаха.

За разлика от повечето лидери на държавите членки на НАТО и Европейския съюз, Орбан поддържа близки отношение с Русия, като същевременно поставя под въпрос западната военна помощ за Киев.

Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб.м. природен газ от Русия през тази година, съобщи днес унгарското външно министерство.