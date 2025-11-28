КМГ: Китайските учени реализираха неравновесна топологична фаза от по-висок ред в квантова система

Изследователи от Китайския университет за наука и технологии в сътрудничество с университета в Шанси използваха програмируемия свръхпроводящ квантов процесор „Дзучунджъ-2" и реализираха за първи път неравновесна топологична фаза от по-висок ред в квантова система. Това постижение бележи значителен пробив в квантовата симулация за изследване на сложни топологични състояния на материята, като поставя основа за реализиране на квантовото превъзходство в квантовите симулационни проблеми с помощта на свръхпроводящи квантови процесори. Резултатите бяха публикувани в международното академично списание Science на 28 ноември.

Топологичните фази представляват основен фокус на изследванията през последните години в областта на физиката на кондензираната материя и квантовата симулация. Реализирането на топологични фази от по-висок ред в квантови системи отдавна е научното предизвикателство в света, пише КМГ.