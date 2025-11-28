КМГ: Национално проучване откри над 3300 нови културни паметници в Сидзан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Югозападният китайски автономен регион Сидзан е открил 3346 нови културни паметника по време на втората фаза на четвъртото национално преброяване на културни паметници, с което общият им брой в региона достига 7623, съобщи регионалното Бюро за културни паметници, пише КМГ

Проучването, което започна през април 2024 г., обхваща всички окръжни единици в Сидзан. Сред значимите находки са скални рисунки в окръг Сагия, разположен на надморска височина 5303,8 метра, което го прави най-високо разположената находка по отношение на новооткритите реликви в Китай.

Новите документирани реликви обхващат древни гробници, архитектурни паметници, пещерни храмове, каменни резби и съвременни исторически обекти. Специални проучвания бяха проведени и в 21 гранични окръга, като бяха добавени 254 реликви, свързани с териториалната отбрана и гарнизонното охраняване на границите, пише КМГ.

Властите планират да разширят усилията си за документиране на реликвите в древните градски райони.