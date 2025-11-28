ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Пловдив: След 20 години чакане започнахм...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21803898 www.24chasa.bg

КМГ: Национално проучване откри над 3300 нови културни паметници в Сидзан

1080
Снимка: Китайска медийна група

Югозападният китайски автономен регион Сидзан е открил 3346 нови културни паметника по време на втората фаза на четвъртото национално преброяване на културни паметници, с което общият им брой в региона достига 7623, съобщи регионалното Бюро за културни паметници, пише КМГ

Проучването, което започна през април 2024 г., обхваща всички окръжни единици в Сидзан. Сред значимите находки са скални рисунки в окръг Сагия, разположен на надморска височина 5303,8 метра, което го прави най-високо разположената находка по отношение на новооткритите реликви в Китай.

Новите документирани реликви обхващат древни гробници, архитектурни паметници, пещерни храмове, каменни резби и съвременни исторически обекти. Специални проучвания бяха проведени и в 21 гранични окръга, като бяха добавени 254 реликви, свързани с териториалната отбрана и гарнизонното охраняване на границите, пише КМГ. 

Властите планират да разширят усилията си за документиране на реликвите в древните градски райони.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.