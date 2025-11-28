Анитикорупцията претърси офиса на шефа на кабинета на Зеленски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските антикорупционни власти са претърсили офиса на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите.

"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) в "Телеграм", пише БТА.

Претърсванията са извършени съвместно с Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна.

НАБУ покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания "Енергоатом", съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров