Анитикорупцията претърси офиса на шефа на кабинета на Зеленски

Андрий Ермак КАДЪР: Туитър/@AndriyYermak

Украинските антикорупционни власти са претърсили офиса на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите.

"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) в "Телеграм", пише БТА.

Претърсванията са извършени съвместно с Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна.

НАБУ покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания "Енергоатом", съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров

