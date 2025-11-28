Жена спечели джакпот с числа, избрани от ChatGPT

Тя ще използва средствата, за да изплати жилището си

Жена от Мичиган спечели 100 000 долара от Powerball, след като остави изкуствения интелект да избере лотарийните й числа. Тами Карви разказва, че е използвала комбинация, предложена от ChatGPT, за тиража, а билетът е закупен онлайн от MichiganLottery.com, съобщиха от лотарията на Мичиган.

Печалбата я нарежда сред нарастващия брой играчи, които се обръщат към изкуствения интелект в опит да увеличат шансовете си за успех, отбелязва Foxnews. В публикация в X лотарията посочва, че Карви е „превърнала изкуствения интелект в реална печалба“, след като е спечелила 100 000 долара с комбинация, генерирана от ChatGPT.

Карви обяснява, че играе Powerball само при големи джакпоти — а този път той е надхвърлял 1 милиард долара.

„Попитах ChatGPT за комбинация от числа и реших да я използвам,“ разказва тя. Тя е познала четири бели топки и Powerball — 11-23-44-61-62, PB: 17. Първоначално е смятала, че е спечелила 50 000 долара, но по-късно е разбрала, че добавената опция Power Play е удвоила сумата до 100 000 долара.

Карви вече е получила наградата си в централата на лотарията на Мичиган. Тя споделя, че ще използва средствата, за да изплати жилището си, а остатъка ще спести.

Това не е първият случай, в който играч печели с числа, подбрани от изкуствен интелект. По-рано тази година Кари Едуардс от Вирджиния също използва ChatGPT за избор на комбинация при тираж на 8 септември. Нейният Power Play утрои печалбата от 50 000 на 150 000 долара, които тя дари за благотворителност, съобщава бТВ.