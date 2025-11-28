ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

128 станаха жертвите на големия пожар в Хонконг

СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 128 души са загинали при пожара в жилищен комплекс Хонконг, а няколкостотин остават в неизвестност, заяви днес - два дни след трагедията, секретарят по сигурността в китайския специален административен район Крис Тан, цитиран от Франс прес и БТА.

Той добави, че 89 от жертвите все още не са идентифицирани.

Предишните данни от вчера бяха за 94 загинали и 79 ранени при най-смъртоносния пожар в Хонконг от десетилетия.

Крис Тан каза, че разследването за установяване на причините на пожара продължава, и прогнозира, че то може да продължи 3 или 4 седмици.

Предупредителната система в небостъргачите, където пламна пожарът, не е функционирала, посочи ръководителят на пожарната служба в Хонконг Анди Йон. Той заяви, че екип от специалисти е бил изпратен на място след множество сигнали, че системата не работи.

СНИМКА: Ройтерс

