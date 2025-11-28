Италия осъди 12 българи за мащабна мрежа за проституция

Съдът в Лече потвърди обвиненията срещу престъпна организация, експлоатирала наши сънароднички чрез насилие и заплахи

Съдът в град Лече издаде 13 осъдителни присъди за общо над 100 години затвор в приключилия процес за мащабна мрежа за проституция между България и Италия. Според медиите на Апенините епицентърът на трафика бил в зоната на Саленто.12 от присъдите са за българи, 4 от които са жени, а другата присъда е за гражданин на Черна гора.

В залата бункер на затвора „Борго Сан Никола" съдията Стефано Сала потвърди в голяма степен обвинителната теза, изградена от прокуратурата „Антимафия". Това стана след съдебно производство по съкратена процедура срещу част от 26-те обвиняеми по делото.

Най-тежката присъда бе наложена на смятания за ръководител на групата Антон Янчев Антов, 55 г., който получи 19 години затвор.

Разследването, координирано от прокурорите от Антимафия, започна от обширна оперативна работа на мобилното звено на полицията в Лече. То достигна своята кулминация през март 2024 г., когато бяха арестувани 22 души. Според обвинението престъпленията са били извършени между 2021 и 2023 г., между България и италианската зона Саленто. Оперативната база на групата се намирала на улица близо до центъра на Лече, а дейността се простирала и в Сурбо, Трепуци и Санникола.

Според прокуратурата организацията е управлявала истинска транснационална схема за набиране и експлоатиране на млади българки, примамвани в Италия с обещание за работа или дори продавани за няколкостотин евро. Веднъж пристигнали в Саленто, жените били принуждавани чрез насилие, заплахи и издевателства да проституират на улицата или в жилището на шефа на групата. Разследването документира особено жестоки сцени, в това число видеозаписи, показващи побой, сексуално насилие и дори 4-годишно дете, принудено да поднася кокаин при едно събиране.

Според разследващите контролът върху жените се упражнявал чрез строга система на наблюдение. Някои италианци също участвали, като придружавали жертвите до местата, определени за проституция, и се грижели за ежедневните им нужди, получавайки в замяна сексуални услуги. Основните „работни точки" били разположени по държавните пътища между Санта Тереза (Санникола), Лидо Марини, Трепуци и Кампи Салентина. Споменати са и зони в провинция Бриндизи, край държавен път 7.

Обвиняемите отговаряха за тежки престъпления: участие в престъпна организация, трафик и поробване на хора, подпомагане и експлоатация на проституция, включително непълнолетни, изнудване, отвличане и причиняване на телесни повреди. Утежняващо обстоятелство е транснационалният характер на дейността. Освен осъденият на 19 години Антов, тежка присъда от 14 години и 8 месеца получи и Стефчо Тодоров Аврамов (62). Цветана Ристова (52) беше осъдена на 10 години, 10 месеца и 20 дни затвор. Останалите българи получиха присъди, вариращи от 9 до 2 години и 8 месеца лишаване от свобода. Три години затвор получи черногорски гражданин.

Решенията на съда в Лече затвърждават тежката картина, разкрита от разследването: дълбоко вкоренена, жестока и добре организирана мрежа, превърнала Саленто в италианския край на една брутална и системна търговия с хора, развивана по крайпътни отсечки и в жилища, превърнати в места за подчинение и насилие.