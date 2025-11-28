ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена получи анонимно писмо с бял прах в Германия, полицията разследва

Жена донесла в полицията анонимно писмо с бял прах СНИМКА: Pixabay

Мистериозно писмо, съдържащо бял прах, предизвика спешни мерки в полицейското управление в западния германски град Зиген, предаде ДПА и БТА.

Властите съобщиха днес, че притеснена жена е донесла вчера в местното полицейско управление анонимното писмо, което е пристигнало в дома на майка ѝ. Подозрителното вещество в него е предизвикало тревога и са били наложени строги мерки за безопасност.

Извикани са били специалисти от Дортмунд, за да тестват веществото. По-късно експертите са потвърдили, че то не представлява опасност.

Полицията обаче засега не е успяла да установи какво точно е прахообразното вещество.

