Наводненията в Тайланд взеха 145 жертви, гръмотевичните бури продължават

145 достигна броят на жертвите при наводненията в Южен Тайланд, съобщиха днес властите, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че водното ниво е започнало да спада, което е извадило на показ мащаба на опустошенията.

Повече от 1,2 млн. домакинства и 3,6 млн. души са били засегнати от наводненията, причинени от поройни валежи в 12 провинции в Южен Тайланд, информира днес Отделът за предотвратяване и ограничаване на природните бедствия на Тайланд.

Говорител на правителството посочи, че до момента е потвърдена смъртта на 145 души в осем провинции. Най-тежко засегната е провинция Сонгхла, където загиналите са 110.

Говорителят отбеляза, че спасителните операции са станали по-успешни с отдръпването на водите. Според скорошни съобщения спасителите са успели да проникнат в жилищни райони, които преди са били под вода, като са успели да приберат телата на загинали.

Метеорологическата служба на Тайланд заяви, че валежите в южната част на страната са намалели, но предупреди за гръмотевични бури в някои райони.