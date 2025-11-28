Украйна е ударила рафинерията в Саратов, Кремъл прочистил Покровск от части на противника

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските военни заявиха днес, че снощи са поразили рафинерията в руския град Саратов, както и военновъздушната база „Саки" на окупирания Кримски полуостров, предадоха Ройтерс и БТА.

Бяха отчетени поредица от експлозии, последвани от пожар в района на целта", казаха въоръжените сили относно удара по рафинерията.

Те добавиха, че са поразили складове за гориво и за смазочно масло в окупираните от Русия части на Източна Украйна.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че силите му са прочистили от украински войски 6585 сгради в град Покровск през последната седмица на фона на ожесточени сражения в града.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че силите на Москва са обкръжили Покровск и контролират 70% от града, а Киев настоява, че украинските сили оказват силна съпротива и в центъра на града се водят ожесточени сражения.

Руското министерство на отбраната каза още, че въоръжените сили на страната са отблъснали 54 украински опита за пробиване на обкръжението през последната седмица.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информациите за обстановката на бойното поле чрез независими източници.