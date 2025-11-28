Японски съд: Забраната на еднополовите бракове в страната е конституционна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Токийският висш съд постанови днес, че забраната на еднополовите бракове в Япония е конституционна, предаде БТА, като се позова на Киодо.

Агенцията отбелязва, че това е първото подобно решение, след като пет от осемте висши съда в страната постановиха обратното.

Токийският висш съд заключи, че настоящите разпоредби на гражданското право, които не позволяват еднополовите бракове, все още са уместни при настоящите обстоятелства.

По-рано пет японски висши съдилища - в Сапоро, Нагоя, Осака, Фукуока и пак този в Токио, постановиха, че липсата на правно признаване на еднополовите бракове нарушава Конституцията. Те обаче отхвърлиха исканията за обезщетения.

Очаква се Върховният съд на Япония да издаде единно решение най-рано през следващата година, отбелязва Киодо.

В последния съдебен процес осем ищци на възраст между 40 и 60 години поискаха по 1 милион йени (около 5500 евро) обезщетение за вреди, като изтъкнаха, че разпоредбите на гражданското право, които не позволяват еднополовите бракове, нарушават правото на равенство и гаранцията за свобода на брака, гарантирани от Конституцията.

Правителството отрече, че разпоредбите са неконституционни, като изтъкна, че Конституцията определя брака като съюз между мъж и жена - член 24 гарантира свободата на брака, като постановява, че „бракът се основава единствено на взаимното съгласие на двата пола".

Япония остава единствената страна от Г-7, която не е легализирала еднополовите бракове или гражданските съюзи, въпреки нарастващия натиск от страна на ЛГБТ общността и нейните поддръжници.