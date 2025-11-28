ЕК ще предложи до дни как Украйна да получи заем със запорираните руски активи в Белгия

Законодателното предложение ще е съобразено с тревогите на премиера Барт де Вевер





В следващите дни Европейската комисия ще представи законодателно предложение за използването на запорираното в Белгия руско имущество за предоставяне на заем на Украйна, съобщи днес говорител на институцията.

Той потвърди, че ЕК разполага с писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще отчете изразените тревоги. Напрегнатите разговори по този въпрос продължават, държавите от ЕС са запознати с трите възможности за по-нататъшно финансиране на Украйна, отбеляза говорителят. Той не пожела да потвърди или отхвърли оценката на Де Вевер, че използването на руските средства ще затрудни преговорите за мир.

Преговорите напредват, но това е непозната територия и е нормално да има опасения, каза говорителят. По повод посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва той заяви, че единственото послание на ЕС е призив към Русия да седне на масата за преговори.

Белгия засега не е съгласна Украйна да получи заем за 140 млрд. евро от запорираното в Брюксел руско държавно имущество в депозитара "Юроклиър", припомня БТА. Руският посланик в Брюксел и руското разузнаване предупредиха белгийската страна за последици, ако тази стъпка бъде предприета. От "Юроклиър" заявиха, че подобно действие би нарушило доверието, държавите от ЕС може да изпитат трудности при тегленето на нови заеми от международните пазари и да плащат по-високи лихви.