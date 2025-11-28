Оранжев код за проливни дъждове в Северна Македония, има опасност от преливане на реки



Предупреждение за опасност от преливане на реки на територията на Северна Македония издаде за днес Хидрометеорологичната администрация в страната.

„През нощта се наблюдава значително повишаване на нивата на водата в югоизточните, източните и североизточните части на страната. Високи нива на водата в момента има в басейна на река Брегалница, включително притоците ѝ, в басейните на Крива река и Пчиня, както и в басейна на река Струмица, заедно с притоците и сухите долини в рамките на техните басейни. През деня се очаква нивата на водата в посочените басейни да останат високи, като на отделни места е възможно локално преливане", се казва в съобщението, в което се уточнява, че нивото на водата е високо и в горната част от течението на Вардар.

Кодът за валежите днес в източната част на страната е оранжев, като очакванията са валежите там да са около 35 литра на квадратен метър, във високите части на страната се очаква да вали сняг.