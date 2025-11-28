ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин благодари на Орбан за предложеното домакинство на среща САЩ-Русия

Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Руският президент Владимир Путин е благодарил на унгарския премиер Виктор Орбан за готовността му Будапеща да бъде домакин на руско-американска среща на върха, предадоха ТАСС и БТА.

„Благодаря за това, че откликнахте по този начин на възможна среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна", каза Путин на Орбан. „Ако в хода на нашите преговори стигнем до използването на територията на Будапеща, много ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността за оказване на съдействие", добави Путин.

От своя страна, Орбан заяви, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради конфликта в Украйна и влошените отношения между ЕС и Русия.

„Унгария напълно усеща въздействието на украинския конфликт върху себе си, понасяйки осезаеми икономически загуби. Икономическото сътрудничество е блокирано от военните действия. Това важи както за отношенията с Европа, така и с нас", отбеляза той.

Преди срещата между Путин и Орбан руският министър на външните работи Сергей Лавров имаше около 45-минутен разговор с унгарския си колега Петер Сиярто.

