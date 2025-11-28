Между 5 и 45 г. ще излежават лидери на опозицията в Тунис за заговор срещу властта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Присъди между 5 и 45 г. затвор получиха на апелативна инстанция лидери от опозицията в Тунис, предприемачи и адвокати, предаде Ройтерс.

Четиридесет души бяха обвинени по дело за заговор за сваляне от власт на президента Каис Сайед в един от най-големите политически процеси в най-новата история на Тунис.

Двадесет от обвиняемите са в чужбина и бяха осъдени задочно, уточнява БТА.

Правозащитни групи като „Хюман Райтс Уоч" и „Амнести Интернешънъл" твърдят, че случаят представлява ескалация на репресиите на Сайед срещу инакомислещите. Критици, журналисти и активисти бяха вкарани в затвора, а независими неправителствени организации бяха забранени, откакто Сайед се сдоби с извънредни правомощия през 2021 г., посочва Ройтерс.

„Това е съдебен фарс... Има ясно намерения да бъдат елиминирани политическите противници", заяви адвокатът на обвиняемите Моктар Джмай.

Според властите обвиняемите, сред които са бивши официални представители и бивш ръководител на разузнаването, са се опитали да дестабилизират страната и да свалят Сайед от власт.

Видни представители на опозицията, включително Гази Чауачи, Исам Чеби, Джауар Бен Мбарек, Рида Белхадж и Чаима Иса, бяха осъдени на по 20 години затвор. Те са в ареста от 2023 г., когато бяха задържани.

Най-тежката присъда от 45 години затвор получи предприемачът Камел Лтаиф.

Правозащитни групи казват, че Сайед контролира правосъдната система, откакто разпусна парламента през 2021 г. и започна да управлява чрез укази. Той разпусна независимия Висш съдебен съвет и уволни десетки съдии през 2022 година.

Лидери на опозицията твърдят, че обвиненията са изфабрикувани и че президентът извършва политическа чистка. Те казват, че възнамеряват да обединят разединената опозиция, за да се противопоставят на отстъплението от демокрацията.

През 2023 година Сайед каза, че политиците са „предатели и терористи" и че съдиите, които биха ги признали за невинни, са техни съучастници.