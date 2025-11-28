ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лондон обяви провал на преговорите за присъединяване към фонда за отбрана на ЕС

Лондон Снимка: pixabay

Преговорите за присъединяване към фонда за отбрана на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) са се провалили, обяви Великобритания днес и заяви, че страната ще се съгласи само на инициатива, която е в национален интерес и при която съотношението цена качество е изгодно, предаде Ройтерс.

"Въпреки че е разочароващо, че не успяхме да завършим преговорите за участието на Великобритания в първия кръг на SAFE, британската отбранителна индустрия все още ще може да участва в проекти, финансирани от SAFE, по условията за трети страни", заяви Ник Томас-Саймъндс, министърът по конституционните въпроси и отношенията с Европейския съюз, цитиран от БТА.

"Преговорите бяха проведени добросъвестно, но нашата позиция винаги е била ясна - ще подписваме такива споразумения, които са от национален интерес и осигуряват добра ефективност на разходите", добави той.

