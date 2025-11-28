ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стачка срещу правителството на Мелони обърка транспорта в Италия

756
Рим СНИМКА: pixabay

Мащабна стачка в обществения и железопътния транспорт, както и летищата започнаха днес италианските синдикати в знак на протест срещу дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, съобщи ДПА.

Стачката засегна и болниците и училищата, както и медиите, включително обществената телевизия РАИ, уточнява БТА.

Градове като Рим, Милано и Неапол претърпяха значителни смущения сутринта, като бяха планирани митинги.

Стачката беше инициирана от левия профсъюз Cobas, който е особено критичен към фискалната политика на Мелони, която е на власт от повече от три години.

Профсъюзът призовава за повече инвестиции в образованието и местния транспорт, както и за съкращения на военните разходи. Според профсъюзните лидери заплатите и пенсиите също трябва да се увеличат.

Друга стачка е планирана за 12 декември.

Мелони, която оглавява коалиция от три десни и консервативни партии, е на власт от много по-дълго време, отколкото повечето италиански премиери, отбелязва ДПА.

Според социологическите проучвания нейната партия "Италиански братя" води сред останалите политически сили, а следващите редовни избори са насрочени за 2027 г.

