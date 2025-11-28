Международният наказателен съд отказа да освободи Родриго Дутерте

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте ще остане в центъра за задържане в Хага, постанови днес на апелативна инстанция Международния наказателен съд (МНС), като отхвърлиха доводите на защитата, че 80-годишният бивш държавник трябва да бъде освободен заради неговото влошено здравословно състояние и напредналата му възраст, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Родриго Дутерте е обвиняван в извършването на престъпления против човечеството по време на неговата "война против наркотиците", напомня АФП.

"Камарата на съда прецени, че задържането на Родриго Дутерте е необходимо, тъй като предложените условия за освобождаване не са достатъчни, за да намалят рисковете, които Камарата идентифицира като вероятни при евентуално временно освобождаване", заяви съдия Лус дел Кармен Ибанес Каранса.

Съдиите на МНС вече бяха постановили миналия месец, че съществува риск Дутерте да избяга или да повлияе на свидетели след освобождаването си. Според съда тези причини са по-важни от евентуалните здравни проблеми, от които страда 80-годишният Дутерте.

Дутерте беше арестуван във филипинската столица Манила на 11 март тази година и беше прехвърлен в центъра за задържане на МНС в затвора Схевенинген, Нидерландия, припомня БТА.

Обвиненията срещу Дутерте произтичат от дългогодишната му кампания срещу потребителите и трафикантите на наркотици, която според правозащитни организации е отнела живота на хиляди души.

Решението на МНС се отнася само за евентуалното му временно освобождаване. Тепърва предстои международната инстанция да установи дали здравословните проблеми на Дутерте го правят невменяем, така че той да не може да бъде осъден, уточнява АФП.