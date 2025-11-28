ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият премиер Ренета Инджова: Нямаше протест, а ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21806856 www.24chasa.bg

Германският канцлер ще посети Израел и ще се срещне с Нетаняху

1408
Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Израел на 6 и 7 декември за първата си официална визита там, откакто встъпи в длъжност, съобщи днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Мерц ще се срещне с премиера Бенямин Нетаняху на 7 декември, за да обсъдят двустранните отношения, примирието в Газа и други международни въпроси, а също така ще посети мемориала Яд Вашем и ще проведе разговори с местни представители на обществото, добави говорителят на редовната пресконференция на правителството.

Германия отдавна е един от най-верните поддръжници на Израел, но също така критикува правителството на Нетаняху за стратегията му в опустошителната война в Газа, посочва Ройтерс.

Този месец германското правителство предприе стъпки за възобновяване на продажбите на оръжие на Израел, които бяха преустановени през август заради войната, но заяви, че решението е обвързано със спазването на примирието и предоставянето на хуманитарна помощ в голям мащаб.

Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България