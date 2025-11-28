Заподозреният за организатор на взривовете на „Северен поток“ е арестуван в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заподозреният организатор на атаките срещу газопровода „Северен поток“ през 2022 г. беше арестуван в Германия днес, след като бе екстрадиран от Италия вчера, предаде ДПА.

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе (най-висшата съдебна инстанция в Германия - бел. ред.), съобщи говорителка на прокуратурата.

Новината за атаките срещу престижния германско-руски проект отекна по целия свят през есента на 2022 г. Няколко експлозии близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море нанесоха щети на два тръбопровода в такава степен, че по тях повече не може да бъде транспортиран газ, съобщи БТА.

По-рано руският природен газ течеше към Германия по тръбопровода „Северен поток 1“. „Северен поток 2“ беше завършен малко преди руската инвазия в Украйна и никога не е влизал в експлоатация.

До момента никой не е изправен пред съда за атаките.

Кузнецов, на 49 години, беше задържан в края на август, докато беше на почивка със семейството си на адриатическото крайбрежие. Той обжалва екстрадицията си и обяви гладна стачка заради предполагаемо малтретиране.

Миналата седмица Върховният съд на Италия позволи той да бъде екстрадиран. Той беше предаден на германските власти вчера.

Германската прокуратура му повдигна обвинения за причиняване на взривовете на тръбопроводите в Балтийско море през 2022 г. съвместно с други лица. Според обвинението украинецът е един от координаторите на операцията. Той отхвърли обвиненията.

Според разследващите групата от седем заподозрени е включвала четирима водолази.

Един от предполагаемите водолази е задържан в Полша. Съдът там обаче отхвърли молбата на Германия за екстрадирането му и по-късно той беше освободен.